Россиянка Шарапова обыграла действующую чемпионку Australian Open датчанку Возняцки

Матч завершился в упорнейшей борьбе в трех партиях.

В пятницу на Открытом чемпионате Австралии по теннису завершился матч 3-го круга, в котором россиянка Мария Шарапова совершила главную на данный момент сенсацию турнира, выбив из борьбы 3-ю ракетку мира и победительницу турнира 2018 года датчанку Каролин Возняцки.

Матч завершился в трех партиях, со счетом 6:4, 4:6, 6:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра длилась 2 часа 24 минуты.

Матч оказался очень упорным и проходил, буквально, "мяч в мяч". Тем не менее, ни в одном из сетов не было сыграно даже тай-брейка.

В первом сете Шарапова сделала два брейка, на что Возняцки ответила только одним. Во второй партии ситуация поменялась: два брейка уже сделала Каролин. Действующая победительница турнира перевела игру в третий сет, однако там у нее фактически не было шансов. Шарапова очень хорошо играла на своей подаче, а также много и упорно атаковала на подаче соперницы.

При счете 3:3 россиянка сделала брейк, затем взяла свою подачу, после чего еще раз сделала брейк. Закрыла игру Мария со второго матч-бола. В четвертом раунде россиянка сыграет против австралийки Эшли Барти.

Возняцки играла от защиты, пытаясь сделать ставку на большое количество невинужденных ошибок от Марии. В принципе, эта тактика могла сработать: у Шараповой за игру набралось 45 невинужденных ошибок, а у Возняцки — 21. Однако при этом россиянка значительно превосходила соперницу и по количеству виннеров: 37 против 10.