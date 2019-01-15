Объявлен состав сборной Украины по биатлону на этап КМ в Рупольдинге - без Ткаленко и Журавок

Этап Кубка мира состоится 17-20 января.

По решению тренерского штаба Руслан Ткаленко не попадает в состав национальной сборной Украины на 5-й этапа Кубка мира, который состоится в немецком Рупольдинге.

Состав мужской команды в Рупольдинге будет таким - Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов и Артем Тищенко, сообщает UA:Биатлон.

Пятый этап Кубка мира стартует в немецком Рупольдинге со спринтерских гонок. Как ранее сообщал президент Федерации биатлона Владимир Брынзак, состав мужской сборной по сравнению с Обергофом не изменился. Тренерский штаб готовит ту самую пятерку: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

В женской сборной Украине произошло единственное изменение. Юлия Журавок возвращается на Кубок IBU и на втором немецком этапе стартовать не будет. Поэтому в команде Андрея Прокуніна тоже пять биатлонисток: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Вита Семеренко и Анастасия Меркушина.