Украинские биатлонисты не смогли войти в Топ-20 гонки преследования этапа КМ

Лучший из наших - Дмитрий Пидручный - занял 21-е месте.

В Оберхофе (Германия) на этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская гонка преследования, где лучшим из украинцев стал Дмитрий Пидручный.

Наш споротсмен занял 21-е место и сразу на 4 позиции улучший свой результат по сравнению со спринтерской гонкой, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец идеально отработал на стрельбе из положении лёжа, но дважды промахнулся на "стойках" и отстал от победтителя гонки по скорости на 2 минуты 41,1 секунды.

В свою очередь, Сергей Семенов опустился с 37-го на 43-е место. На его счету 3 промаха и 4 минуты 02.3 секунды отставания. А Артем Прима, стартовавший 48-м, допускал промахи на трех огневых рубежах из четырех - всего 5 - и так не доехал до финиша.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё с результатом 34 минуты, 29,8 секунды (3 промаха).