Олимпийский чемпион Самуэльссон - о допинге в России: WADA игнорирует самый большой скандал в истории спорта
Шведский биатлонист, олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон прокомментировал заявление главы комиссии по соответствию WADA (Всемирного антидопингового агентства) Джонатана Тэйлора. Тот призвал не спешить с отстранением России от соревнований из-за провала дедлайна по передаче данных московской антидопинговой лаборатории (РУСАДА). По мнению Тэйлора, двухнедельная задержка связана с урегулированием всех юридических вопросов.
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«Ваши слова идут вразрез с мнением спортсменов и настроем общественности. Они меня поразили – не было ни одного упоминания о том, что борьба с допингом стоит на принципах и идеалах, там не было признания факта, что WADA столкнулась с самым большим скандалом в истории спорта. Мистер Тэйлор, не стоит заблуждаться, это не рядовой допинговый случай. Это исключительное мошенничество, поддерживаемое государством, которое останется в памяти на десятилетия. Люди спросят потом: действовало ли агентство, руководствуясь убеждениями и принципами, чтобы спасти спорт?
Логика диктует, что вы должны немедленно возобновить отстранение России. Обращаясь к вам от лица всех спортсменов, я предлагаю вашей комиссии еще одну возможность пойти по правильной дороге, по тому пути, который войдет в историю», – цитирует Самуэльссона журналист ВВС Дэн Роан.
Отметим, что комиссия WADA под руководством Тэйлора должна была получить данные московской лаборатории 31 декабря. Однако после этого дедлайн был продлен, и рассмотрение вопроса о соответствии РУСАДА намечено на 14-15 января.