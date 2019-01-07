Олимпийский чемпион Самуэльссон - о допинге в России: WADA игнорирует самый большой скандал в истории спорта

Себастьян Самуэльссон считает, что Россию нужно немедленно отстранить от соревнований.

Шведский биатлонист, олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон прокомментировал заявление главы комиссии по соответствию WADA (Всемирного антидопингового агентства) Джонатана Тэйлора. Тот призвал не спешить с отстранением России от соревнований из-за провала дедлайна по передаче данных московской антидопинговой лаборатории (РУСАДА). По мнению Тэйлора, двухнедельная задержка связана с урегулированием всех юридических вопросов.

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«Ваши слова идут вразрез с мнением спортсменов и настроем общественности. Они меня поразили – не было ни одного упоминания о том, что борьба с допингом стоит на принципах и идеалах, там не было признания факта, что WADA столкнулась с самым большим скандалом в истории спорта. Мистер Тэйлор, не стоит заблуждаться, это не рядовой допинговый случай. Это исключительное мошенничество, поддерживаемое государством, которое останется в памяти на десятилетия. Люди спросят потом: действовало ли агентство, руководствуясь убеждениями и принципами, чтобы спасти спорт?

Логика диктует, что вы должны немедленно возобновить отстранение России. Обращаясь к вам от лица всех спортсменов, я предлагаю вашей комиссии еще одну возможность пойти по правильной дороге, по тому пути, который войдет в историю», – цитирует Самуэльссона журналист ВВС Дэн Роан.

Отметим, что комиссия WADA под руководством Тэйлора должна была получить данные московской лаборатории 31 декабря. Однако после этого дедлайн был продлен, и рассмотрение вопроса о соответствии РУСАДА намечено на 14-15 января.