Закальницкий и Прищепа признаны лучшими легкоатлетами Украины 2018 года

Легкая атлетика Украины традиционно каждый год определяет лучших легкоатлетов в различных возрастных категориях, тренера и команду.

Легкая атлетика Украины традиционно каждый год определяет лучших легкоатлетов в различных возрастных категориях, тренера и команду. 2018 год не стал исключением.

В легкой атлетике ожесточенная борьба между атлетами идет не только на дорожках и в секторах, но и, как показал этот год, во время голосования. Хотя здесь, конечно, борются уже не сами спортсмены, а те, кто отдает им свои голоса, сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.

Во время голосования за лучших легкоатлетов как месяца, так и года учитываются голоса экспертов (Совета ФЛАУ), СМИ и болельщиков. Каждая из этих категорий считается как треть всех голосов.

При определении лучшей легкоатлетки 2018 года сложилась ситуация, когда сразу две спортсменки – Наталья Прищепа и Анна Рыжикова – набрали по половине от этих трех третей голосов. Но двух победителей не бывает. И как на 100-метровке, когда судьбу золотой медали иногда решают тысячные доли секунды, а в технических видах вступают в силу количество потраченных на высоту попыток или лучшая вторая попытка, так и в нашем голосовании пришлось обратиться к дополнительным показателям, а именно мест, которые каждая из спортсменок заняла в голосовании каждой из категории. Согласно с ними, лучшей легкоатлеткой 2018 года стала Наталья Прищепа.

Поэтому к вашему вниманию список лучших среди лучших в легкой атлетці Украины по итогам 2018 года.

ЛУЧШИЙ ЛЕГКОАТЛЕТ УКРАИНЫ-2018

Марьян Закальницький – чемпион Европы по спортивной ходьбе на 50 км (3:46.32 ч, Берлин); на командном чемпионате мира по спортивной ходьбе в Тайцані выиграл серебро в командном зачете и занял четвертое место в индивидуальном (3:44.59 ч – восьмой результат в мировом и четвертый в европейском топ-листе сезона).

ЛУЧШАЯ ЛЕГКОАТЛЕТКА УКРАИНЫ-2018

Наталья Прищепа – чемпионка Европы в беге на 800 метров(2.00,38 мин, Берлин); четвертое место на Континентальном Кубке ИААФ (1:59.58 мин – пятый результат сезона в Европе).

ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ЛЕГКОАТЛЕТ УКРАИНЫ-2018 ДО 20 ЛЕТ

Михаил Кохан – победил на юношеских Олимпийских играх по метанию 5-килограммового молота с рекордом соревнований (85,97 м + 85,14 м = 171,11 м). Выиграл чемпионат Европы U18 по легкой атлетике с новым лучшим мировым достижением среди юношей (87,82 м). Выиграл серебряную медаль чемпионата мира U20 по метанию 6-килограммового молота (79,68 м).

ЛУЧШАЯ МОЛОДАЯ ЛЕГКОАТЛЕТКА УКРАИНЫ-2018 ДО 20 ЛЕТ

Ярослава Магучіх – выиграла юношеские Олимпийские игры (1,92 м + 1,95 м = 3,87 м) и чемпионат Европы U18 по легкой атлетике с рекордами соревнований по прыжкам в высоту. 1,95 м, показанные на Играх, стали рекордом Украины U18, лучшим результатом мирового сезона в возрастных категориях U18 и U20 и повторение юниорского рекорда Украины. Юношеский рекорд Украины в Буэнос-Айресе стал не первым для Магучіх нынешнего сезона. До этого были 1,93 м в Луцке и победные для юношеского чемпионата Европы 1,94 м. В конце декабря в Минске установила рекорд Европы U20у помещении и повторила лучшее достижение мира U18 – 1,96 м.

ЛУЧШИЙ ЛЕГКОАТЛЕТ УКРАИНЫ-2018 В КАТЕГОРИИ «МАСТЕРС»

Иван Пушкин (М85) – стал трехкратным чемпионом мира в категории «Мастерс» со спортивной ходьбы на 20 км, 10 км, 5000 м; чемпион Европы в категории «Мастерс» с позастадіонних видов легкой атлетике по спортивной ходьбе на 10 км; двукратный чемпион Европы в помещении в категории «Мастерс» по спортивной ходьбе на 3000 метров и на 5 км (дистанцию 5 км преодолевали по шоссе).

ЛУЧШАЯ ЛЕГКОАТЛЕТКА УКРАИНЫ-2018 В КАТЕГОРИИ «МАСТЕРС»

Людмила Пушкина (W50) – стала чемпионкой мира в категории «Мастерс» в беге на 2000 метров с препятствиями; выиграла бронзовую медаль полумарафона на чемпионате Европы в категории «Мастерс» с позастадіонних видов легкой атлетики.

ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР УКРАИНЫ-2018

Татьяна Степанова – тренер победительницы юношеских Олимпийских игр и чемпионата Европы U18 по прыжкам в высоту, автора рекорда Европы U20 в помещении и соавтора лучшего мирового достижения U18, автора рекорда Украины U18 и соавтора рекорда Украины U20 Ярославы Магучіх.

ЛУЧШАЯ КОМАНДА УКРАИНЫ-2018

Мужская команда Украины по спортивной ходьбе на 50 км (Марьян Закальницький, Иван Банзерук, Валерий Літанюк, Андрей Гречковский, Игорь Сахарук) – второе место на командном чемпионате мира по спортивной ходьбе.