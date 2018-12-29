Мужская сборная Украины по гандболу заняла третье место на Кубке Риги

Украинцы выиграли один матч при двух поражениях.

Сборная Украины по гандболу уступила Бельгии (23:28 ) и завершила выступления на Кубке Риги, заняв третье место.

Главный тренер команды Сергей Бебешко не вызвал многих лидеров, чтобы проверить молодежь и ближайший резерв сборной, сообщает официальный сайт Федерации гандбола Украины.

Именно это было главной целью сборов в Конча-Заспе и выезда в Ригу. Турнирных задач перед командой не ставили.

Накануне, во втором туре, украинцы выиграли у Латвии. Матч завершился в 21.30, а уже в 10 утра следующего дня Украина вышла на игру против Бельгии, которая имела для восстановления на два часа больше. Возможно, именно физические кондиции сыграли ключевую роль. Сборная Украины проиграла первый тайм 13:16, но потом сравняла счет - 22:22.

В итоге все решилось в эндшпиле: имея достаточно моментов, в частности броски с шести метров, украинцы за последние 5 минут не забросили ни разу, чем сумели воспользоваться соперники. Итоговая разница в счете 28:23 в пользу Бельгии не совсем соответствует содержанию игры.

Египет стал досрочным победителем Кубка Риги. Бельгия – вторая, Украина – на третьем месте, Латвия – последняя.

Кубок Риги

27 декабря

Украина - Египет 24:25

28 декабря

Латвия - Украина 26:33

29 декабря

Бельгия - Украина 28:23