Перешедший в сборную России биатлонист Жирный до сих пор бегает в украинской форме

В Башкортостане спортсмену не выдают новую форму.

Бывший биатлонист сборной Украины Александр Жирный, вернувшийся в Россию после 4-летнего цикла выступлений за Украину, рассказал об истории со своей формой.

— Все просто: регион, за который выступаю (Башкортостан), не выдал. Что имею, в том и бегаю. Осталось много экипировки после четырех сезонов, что я выступал за сборную Украины. Куда я буду ее девать?, - вопрошает спортсмен в интервью Матч ТВ.

— Мне приятно вернуться в те места, где я почти всю жизнь бегал. Тут все знакомо. Нравится ижевский комплекс: и трасса, и отношение. Не был здесь 4-5 лет. Приехал — ощущение, что и не уезжал.

Как я попал в Украину? После чемпионата России в Ханты-Мансийске в 2014 году, где я занимал довольно неплохие места — был два раза в десятке, мне сказали: «Мы тебя ни в какую команду брать не будем. Ты по возрасту не проходишь». Я ответил: «Хорошо». И стал делать дальнейшие шаги: вышел на связь с федерацией биатлона Украины и начал вести с ними диалог по поводу перехода, - рассказал спортсмен.

— У мня нет украинских корней, язык я не учил. Но за это время начал понимать речь. Впрочем, в команде все говорили на русском. Проблем с этим не было. Все, конечно, были удивлены. Кто-то отговаривал: «Зачем? Там начинается война». Был в переходе какой-то риск. Я сам не был уверен, что все будет на 100 процентов гладко в связи с этими событиями. Но потом приехал в команду, начал общаться с людьми и понял, что здесь все будет нормально. Главное — тренируйся, готовься, показывай результат, - подчеркивает Жирный.

— У нас была договоренность на олимпийский цикл. Стояла цель — попасть на Игры в Пхенчхан. Жаль, что не получилось. Я старался сделать все возможное, всю работу выполнял. Думаю, на мое непопадание на Олимпиаду повлияла смена тренера. В 2016-м пришел новый наставник, с которым мы не нашли контакт. Может, план не подошел или еще что-то. Ожидал, конечно, большего, что придет новый тренер, и результат будет расти. А вышло наоборот. Это что касается меня. По остальным вы, наверное, тоже замечаете, что ребята не шибко прогрессируют, - добавляет спортсмен.

Когда переходил обратно, со стороны украинской федерации вопросов не было вообще никаких. Все было спокойно. Президент федерации Владимир Брынзак сказал, что никаких препятствий для меня не будет: «Хочешь бегай за Россию, хочешь — не бегай. Дело твое». Я сообщил, что еще сезон повыступаю, а дальше приму решение, - подытожил российский биатлонист.