116 допинг-проб с Олимпийских игр-2012 в Лондоне оказались положительными
14:35, 25 декабря 2018Другое
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Лондонская Олимпиада установила антирекорд и стала самой «грязной» в истории.
Олимпийские игры-2012 стали самыми "грязными" в истории / ThePapare.com
В ходе перепроверки допинг-тестов с летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне обнаружено 116 положительных проб. Об этом сообщает Insidethgames.
Пока известно, что после дополнительной проверки положительные результаты оказались у пятерых тяжелоатлетов: Валентина Христова из Азербайджана (бронза, до 56 кг), олимпийского чемпиона 2016 года Руслана Нурудинова из Узбекистана (4-е место, до 105 кг), белоруса Николая Новикова (7-е место, до 85 кг), Мелине Далузян из Армении (14-е место, до 69 кг) и олимпийского чемпиона украинца Алексея Торохтия (до 105 кг).
Перепроверка началась еще в 2016 году и продолжится в ближайшие годы.
Таким образом Олимпийские игры-2012 стали самыми «грязными» в истории. Предыдущий антирекорд принадлежал летней Олимпиаде в Пекине в 2008 году, где было зафиксировано 86 нарушений антидопинговых правил.
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