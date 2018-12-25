116 допинг-проб с Олимпийских игр-2012 в Лондоне оказались положительными

Лондонская Олимпиада установила антирекорд и стала самой «грязной» в истории.

В ходе перепроверки допинг-тестов с летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне обнаружено 116 положительных проб. Об этом сообщает Insidethgames.

Пока известно, что после дополнительной проверки положительные результаты оказались у пятерых тяжелоатлетов: Валентина Христова из Азербайджана (бронза, до 56 кг), олимпийского чемпиона 2016 года Руслана Нурудинова из Узбекистана (4-е место, до 105 кг), белоруса Николая Новикова (7-е место, до 85 кг), Мелине Далузян из Армении (14-е место, до 69 кг) и олимпийского чемпиона украинца Алексея Торохтия (до 105 кг).

Перепроверка началась еще в 2016 году и продолжится в ближайшие годы.

Таким образом Олимпийские игры-2012 стали самыми «грязными» в истории. Предыдущий антирекорд принадлежал летней Олимпиаде в Пекине в 2008 году, где было зафиксировано 86 нарушений антидопинговых правил.