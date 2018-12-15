Пидгрушная не финишировала в гонке преследования этапа Кубка мира по биатлону
В Хохфильцене (Австрия) завершилась гонка преследования этапа Кубка мира по биатлону, в которой единственная представительница Украины Елена Пидгрушная не доехала до финиша дистанции.
Наша спортсменка допустила пять промахов на огневых рубежах, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка стартовала под 27-м номером, согласно результатам спринтерской гонки, которая прошла накануне. Но уже здесь, на огневых рубежах, у Пидгрушной начались большие проблемы. Наша спортсменка сумела чисто отработать только на первой стрельбе. После чего она 1 раз промахнулась во второй "лежке", трижды - на первой стойке, и еще раз - на второй.
После пяти промахов, на последнем кругу, спортсменка не стала доезжать до финиша.
Отметим, что сестры Вита и Валентина Семеренко, которые в спринте показали 53-й и 57-й результаты, еще накануне приняли решение отказаться от старта в гонке преследования.
Победу в гонке одержала Кайса Макккарайнен из- Финляндии с результатом 30 минут 53.1 секунды (3 промаха). Следом за ней финишировали Паулина Фиалкова (Словакия) и Доротея Виерер из Италии.
Позже сегодня также состоится мужская гонка преследования.
Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене завершится в воскресенье - двумя эстафетными гонками - у мужчин и женщин.