Донбасс не без проблем взял очки в матче с аутсайдером УХЛ Ледяными Волками

Команда Сергея Витера дважды уступала по ходу встречи.

В Киеве состоялся очередной матч регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором «Ледяные Волки» принимали «Донбасс». Донецкая команда дважды уступала по ходу игры, но в итоге победила - 5:3, сообщает официальный сайт УХЛ.

Старт матча испортило разбитое защитное стекло на арене «Шалетт». Игра была остановлена на 4-й минуте, на исправление ситуации ушло около 15 минут. В первом периоде «Донбасс» владел инициативой, но так и не смог забить в ворота Виталия Власенко, а за 5 секунд до конца периода хозяева открыли счет - гол забил Шапиро.

Отыграться донетчане смогли лишь в концовке второго периода – Лялька реализовал свой сольный проход. Но «Волки» вновь забросили шайбу «в раздевалку».

Только в третьем периоде гости нашли свою игру, которая принесла результат. Четыре шайбы подряд (хет-трик Виталия Ляльки) позволили «Донбассу» добыть волевую выездную победу.

«Ледяные Волки» – «Донбасс» – 3:5 (1:0; 1:1; 1:4)

Шайбы: 1:0 Шапиро (Дворник, Черемнов), 19:55. 1:1 Лялька – больш., 34:22. 2:1 Черемнов (Шабанов, Дворник), 39:19. 2:2 Лялька (Пуголовкин), 46:06. 2:3Коренчук (Лялька), 47:56. 2:4 Кузьмик (Костиков), 51:52. 2:5 Лялька (Пуголовкин, Коренчук – больш), 52:52. 3:5 Шабанов (Дворник, Черемнов), 54:59.

Турнирное положение:

1. «Кременчуг» – 25 матчей, 62 очка

2. «Днепр» – 24, 58

3. «Донбасс» – 24, 53

4. «Белый Барс» – 23, 21

5. «Динамо» – 24, 15

6. «Ледяные Волки» – 24, 7