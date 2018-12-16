В Норвегии на хоккейном турнире вместо гимна Беларуси включили хит 70-х "Косил Ясь конюшину" (видео)

После завершения матча организаторы принесли официальные извинения белорусской стороне.

В норвежском Леренскуге на хоккейном турнире MECA Hockey Game перед матчем сборных Беларуси и Норвегии организаторы вместо белорусского гимна включили хит ВИА "Песняры" "Касіў Ясь канюшыну".

Белорусы проиграли Норвегии со счетом 1:6, а после завершения матча организаторы принесли им официальные извинения, сообщает Real Phobia.

Вчера перед хоккейным матчем против сборной Норвегии вместо гимна Беларуси включили не совсем его: pic.twitter.com/8lnoKPfaRv — Русофобия в Беларуси (@real_phobia) December 15, 2018

Как сообщал УНИАН, на остановке в Ужгороде пара станцевала под песню Майкла Джексона и взорвала сеть.