На остановке в Ужгороде пара станцевала под песню Майкла Джексона и взорвала сеть (видео)

На ролике видно, как пара танцует, копируя движения Джексона, до тех пор, пока не подъезжает автобус, в котором они уехали.

На автобусной остановке в Ужгороде парень с девушкой станцевали под песню Майкла Джексона, клип которого показывали на установленном экране.

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Видео с камер наблюдения опубликовал в Facebook "Ужнет". На ролике видно, как пара танцует, копируя движения Джексона, до тех пор, пока не подъезжает автобус, в котором они уехали. Видео посмотрели около 65 тысясч.

По информации автора ролика, все происходило по адресу ул. Таможенная, 24. Местный провайдер сети объявил о поисках пары для вручения подарка, и впоследствии сообщил, что танцевавших нашли, их зовут Владислава и Дэвид.