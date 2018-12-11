На остановке в Ужгороде пара станцевала под песню Майкла Джексона и взорвала сеть (видео)
09:22, 11 декабря 2018Курьёзы
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На ролике видно, как пара танцует, копируя движения Джексона, до тех пор, пока не подъезжает автобус, в котором они уехали.
Пара танцевала на автобусной остановке / Скриншот
На автобусной остановке в Ужгороде парень с девушкой станцевали под песню Майкла Джексона, клип которого показывали на установленном экране.
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Видео с камер наблюдения опубликовал в Facebook "Ужнет". На ролике видно, как пара танцует, копируя движения Джексона, до тех пор, пока не подъезжает автобус, в котором они уехали. Видео посмотрели около 65 тысясч.
По информации автора ролика, все происходило по адресу ул. Таможенная, 24. Местный провайдер сети объявил о поисках пары для вручения подарка, и впоследствии сообщил, что танцевавших нашли, их зовут Владислава и Дэвид.
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