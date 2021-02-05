Португалец впервые в карьере проиграл два матча подряд на домашней арене.

В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" на своем поле проиграл "Челси".

Португальский специалист после матча сорвался на журналистку.

Об этом сама пострадавшая сообщила у себя в Twitter.

Жозе разгневал вопрос о Гарете Бэйле, который весь матч просидел на скамейке запасных. Корреспондентка спросила причину отсутствия на поле звездного нападающего.

Моуринью в своем эпатажном стиле дал ответ:

"Хороший вопрос, но вы не заслуживаете ответа".

Напомним, что ранее Жозе тоже делал выходки и феерические завершение пресс-конференций после поражений.

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Автор: Будрин Артем