В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" на своем поле проиграл "Челси".
Португальский специалист после матча сорвался на журналистку.
Об этом сама пострадавшая сообщила у себя в Twitter.
Жозе разгневал вопрос о Гарете Бэйле, который весь матч просидел на скамейке запасных. Корреспондентка спросила причину отсутствия на поле звездного нападающего.
Моуринью в своем эпатажном стиле дал ответ:
"Хороший вопрос, но вы не заслуживаете ответа".
Напомним, что ранее Жозе тоже делал выходки и феерические завершение пресс-конференций после поражений.
Читайте такжеОдин из лучших тренеров мира Моуриньо стал волонтером в Лондоне (фото, видео)
Читайте также:
- Элитный авантюрист: Моуриньо заработал на увольнениях в топ-клубах 45,5 миллионов фунтов
- Моуриньо получил условный тюремный срок за неуплату налогов в Испании
- Футболист Тоттенхэма наградил унитаз после курьезной ситуации в матче с Челси (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram