При новом тренере "Челси" еще ни разу не пропустил гол.

В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" на своем поле проиграл "Челси".

Единственный гол в лондонском дерби забил полузащитник "Челси" Жоржинью с пенальти.

Для главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуринью это поражение стало вторым подряд на домашнем поле. С португальцем такое случилось впервые в его карьере.

Для нового наставника "Челси" Томаса Тухеля это был третий поединок в АПЛ. С ним команда держит ворота на замке и до сих пор ни одного мяча не пропустила.

"Тоттенхэм" - "Челси" - 0:1

Гол: Жоржинью, 56

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Дайер, Орье, Дэвис, Хейбьерг, Сиссоко, Ндомбеле (Лукас, 69), Сон Хен Мин, Бергвейн (Ламела, 69), Винисиус.

"Челси": Мэнди, Джеймс, Рюдигер, Аспиликуэта, Силва (Кристенсен, 36), Алонсо, Жоржинью, Ковачич (Канте, 74), Маунт, Хадсон-Одой (Пулишич, 64), Вернер.

Видео обзор матча опубликовал YouTube-канал Setanta Sports Ukraine.

АПЛ: положение команд

В тройке лидеров "Лестер" (42 очка), "Манчестер Юнайтед" (44), который ранее разгромил соперника со счетом 9:0 и "Манчестер Сити" (47), у которого еще есть матч в запасе.

После 22-го тура "Ливерпуль" опустился на четвертое место. У "красных" - 40 очков.

"Челси" поднялся на шестую позицию и имеет в активе 36 очков. Это на два пункта меньше, чем у "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко, который занимает пятую строчку.

"Тоттенхэм" на 8-й позиции с 33 очками и имеет одну игру в запасе.

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Автор: Будрин Артем