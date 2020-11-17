Жерсон Родригес стал еще одним игроком "Динамо", который заразился коронавирусом.

Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес сдал положительный тест на коронавирус, находясь в расположении сборной Люксембурга.

Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт Федерации футбола Люксембурга.

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Таким образом, Родригес не поможет своей сборной 17 ноября в матче Лиги наций против Азербайджана.

Также теперь под вопросом находится его участие в матче Лиги чемпионов против "Барселоны" через неделю.

На счету Родригеса в этом сезоне 14 матчей, 4 гола и 1 ассист в составе "Динамо".

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Автор: Антон Дударь