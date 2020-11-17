Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес сдал положительный тест на коронавирус, находясь в расположении сборной Люксембурга.
Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт Федерации футбола Люксембурга.
Читайте такжеЭкс-капитан киевского Динамо в матче за сборную вышел на поле с коронавирусом
Таким образом, Родригес не поможет своей сборной 17 ноября в матче Лиги наций против Азербайджана.
Также теперь под вопросом находится его участие в матче Лиги чемпионов против "Барселоны" через неделю.
На счету Родригеса в этом сезоне 14 матчей, 4 гола и 1 ассист в составе "Динамо".
Коронавирус в "Динамо": хронология событий
- В октябре перед игрой с "Ференцварошем" COVID-19 подтвердился у основного вратаря команды Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко. Оба не полетели в Венгрию.
- Позже количество заболевших игроков "Динамо" значительно выросло.
- Из-за ситуации в клубе с коронавирусом "Динамо" пришлось играть в ослабленном составе против "Барселоны" в Лиге чемпионов. Киевляне уступили со счетом 1:2.
- Перед недавним матчем "Шахтером" COVID-19 также подтвердился у основного форварда "Динамо" Владислава Супряги. Всего с "горняками" из-за заражения не сыграли 12 футболистов - помимо Супряги, это Богдан Леднев, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ, Николай Шапаренко, Виталий Миколенко, Георгий Бущан и Денис Бойко.
- "Шахтеру" без ряда игроков "Динамо" проиграло со счетом 0:3, а главный тренер киевлян Мирча Луческу заявил, что в матче "выиграл коронавирус".
- 11 ноября в "Динамо" сообщили, что восемь игроков выздоровели, но еще двое заболели.
- В расположении сборной Украины положительные тесты сдали Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук, а в молодежной сборной - Руслан Нещерет.
- Накануне заразился еще один украинец из "Динамо".
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram