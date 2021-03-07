Претендент на медали УПЛ одержал уверенную победу.

Луганская "Заря" в 17-м туре Украинской Премьер-лиги принимала аутсайдера турнира "Львов". Матч завершился разгромной победой "Зари".

Уже к перерыву "Заря" отправила в ворота соперника четыре мяча - по дублю оформили Алахьяр Сайядманеш и Александр Гладкий, который записал себе в актив еще и ассист.

После перерыва команды не забивали.

Читайте такжеЗаря - Львов: обзор и полное видео матча УПЛДля лучанган эта победа стала седьмой подряд в УПЛ.

"Заря" набрала 32 очка, проведя 16 матчей, и занимает третье место в таблице УПЛ. У "Львова" 12 очков и последняя позиция.

"Заря" - "Львов" - 4:0

Голы: Гладкий, 9, 15, Сайядманеш, 13, 39

"Заря": Василь, Цыганикс (Емец, 81), Ханна, Вернидуб (Руфати, 63), Фаворов (Цвек, 63), Иванисеня, Кочергин, Юрченко, Хомченовский, Сайядманеш (Громов, 46), Гладкий (Шахаб, 46)

"Львов": Костик, Грисьо, Романчук, Михоуби, Якимец, Довгий, Брикнер (Сабино, 83), Эрнест (Чиряк, 68), Шина, Виейра (Казлаускас, 83), Ныч (Захаркив, 83)

Предупреждения: Вернидуб, Кочергин - Михоуби, Романчук

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Украинская Премьер-лига: 17-й тур

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Автор: Антон Дударь