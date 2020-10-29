Виктор Скрипник недоволен тем, что команда включилась только после двух пропущенных мячей.

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник подвел итоги матча Лиги Европы против "Браги", в котором его команда уступила со счетом 1:2.

Результат матча он прокомментировал в эфире телеканала "Футбол 1".

"Мы проиграли очень хорошей команде, очень техничной с сыгранными футболистами. Очень жаль, что в первой пятиминутке мы, можно сказать, остались в раздевалке, а не вышли на поле. После двух пропущенных мячей сбросили груз и начали играть. Было чувство в некоторых ситуациях, что это наш максимум. То, что проходит в УПЛ, не проходит в еврокубках, а сразу наказывается острым моментом или голом", - подчеркнул Скрипник.

Тренер сказал, что "Заря" наиграла на голы, но "исполнение у нас и "Браги" отличается". При этом Скрипник заявил, что у него "не может быть больших претензий к команде":

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"Я не могу ее ругать. Желание было, хотелось, игралось, были моменты и хороший комбинационный футбол, к которому мы всегда стремимся. Но качество соперника было выше нашего".

"Единственный камень в наш огород - почему включились после 0:2, а не с первых минут. Почему не работали так, как затем на протяжении 60-70 минут. С каждой минутой уходила вера, что мы вернемся в игру. Гол на последней минуте - это витаминка, но не таблетка, после которой мы ожили. Есть грань, которую мы не можем переступить, и забить. Нам не хватает этого", - подытожил Скрипник.

"Заря" - "Брага": итоги матча

"Заря" потерпела второе подряд поражение в Лиге Европы. У луганчан после двух туров - 0 очков. Луганский клуб делит 3-4 места в группе G с АЕКом. "Лестер" и "Брага" набрали по 6 очков.

"Заря" была лучше соперника в ряде статистических показателей. Статистика ударов: 20-7. Владение мячом - 58% на 42%. Угловые - 10-1.

"Брага" одержала первую победу в одиннадцати матчах против украинских команд.

Свой следующий матч в турнире "Заря" проведет 5 ноября - дома против АЕКа. "Брага" в этот же день в гостях сыграет с "Лестером".

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Автор: Антон Дударь