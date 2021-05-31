"Челси" проявляет предметный интерес к Илье Забарному.

Лондонский "Челси", который стал новоиспеченным победителем Лиги чемпионов, заинтересовался центральным защитником киевского "Динамо" Ильей Забарным.

18-летний юноша попал в сферу интересов "аристократов".

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на собственные источники.

По информации источника, английская команда близка к тому, чтобы оформить трансфер центрбека ориентировочно за 12 миллионов евро. Переходом заботится наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко, который в свое время защищал цвета "Челси".

Забарный сыграл 36 поединков за "Динамо" и отметился в них одним забитым мячом и одной результативной передачей. Сейчас молодой защитник готовится в лагере национальной сборной к чемпионату Европы-2020.

Напомним, что УЕФА представил список из пятидесяти молодых футболистов, на которых стоит обратить внимание в 2021 году и Забарный туда попал.

Также Илью признавали лучшим футболистом УПЛ в апреле.

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Автор: Артем Будрин