Лондонцы во второй раз в истории выиграли Лигу чемпионов.

29 мая в Порту состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2020-2021, в котором встречались два английских клуба: "Манчестер Сити" и "Челси".

Финал завершился победой лондонского клуба.

В первом тайме "Челси" выглядел острее соперника - один только Тимо Вернер не реализовал две отличные возможности забить. У "Сити" было пару моментов, но Рахим Стерлинг свой шанс не реализовал, а удар Фила Фодена заблокировал Антонио Рюдигер.

Счет был открыт в конце тайма - Кай Хаверц воспользовался провалом в центре обороны "Сити" после разрезной передачи и реализовал выход один на один. Александр Зинченко на подстраховке за немцем не успел.

После перерыва "Ман Сити" владел инициативой, но у штрафной соперника выглядел беззубо - создавать моменты у "горожан" не получалось. К тому же "Сити" остался без своего лидера Кевина де Брюйне, который получил травму. "Челси" же мог забить в контратаке, но Кристиан Пулишич промахнулся.

Спастись "Сити" мог на последних секундах, но после удара Рияда Мареза мяч пролетел над перекладиной.

Украинец Зинченко провел на поле весь матч.

"Манчестер Сити" - "Челси" - 0:1

Гол: Хаверц, 42

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Зинченко, Гюндоган, де Брюйне (Жезус, 59), Марез, Бернарду Силва (Фернандиньо, 64), Фоден, Стерлинг (Агуэро, 76)

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Тьяго Силва (Кристенсен, 39), Чилуэлл, Джеймс, Канте, Жоржиньо, Маунт (Ковачич, 80), Хаверц, Вернер (Пулишич, 66)

Предупреждения: Гюндоган - Рюдигер, Жезус

Манчестер Сити - Челси: итоги финала

"Челси" во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов. Для "синих" это был третий финал. Тренер "Челси" Томас Тухель во второй раз подряд играл в финале и выиграл свой первый трофей.

"Манчестер Сити" играл в финале Лиги чемпионов впервые в истории.

В третий раз подряд Лигу чемпионов выиграла команда под руководством немецкого тренера (Тухель победил после Юргена Клоппа и Ханса-Дитера Флика)

Александр Зинченко стал третьим украинцем, сыгравшим в финале Лиги чемпионов, после Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука.

Кай Хаверц забил свой первый гол в Лиге чемпионов в карьере.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь