Марко Груич повторил то, что в 2010 году сделал Серхио Бускетс.

Полузащитник "Порту" Марко Груич повеселил болельщиков своей симуляцией в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса".

В концовке дополнительного времени, когда "Порту" необходимо было удержать преимущество по сумме двух встреч, Груич упал на газон после борьбы с Адриеном Рабьо. Груич схватился за лицо, но затем, лежа на газоне, начал с ухмылкой подглядывать за решением арбитра.

Этот эпизод был очень похож на знаменитую симуляцию полузащитника "Барселоны" Серхио Бускетса в полуфинале Лиги чемпионов 2009-2010 против "Интера".

"Ювентус" - "Порту": итоги матча

"Ювентус" победил "Порту" в овертайме со счетом 3:2, однако вылетел из ЛЧ из-за правила выездных голов (первый матч завершился поражением туринцев со счетом 1:2).

"Ювентус" вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала два раза подряд впервые в истории.

После трансфера Криштиану Роналду "Ювентус" ни разу за три года не смог добраться до полуфинала ЛЧ.

Криштиану Роналду не сумел забить в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2005 года.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Хуан Куадрадо (оценка - 10,0), а по версии УЕФА - Сержиу Оливейра.

Своего соперника по четвертьфиналу "Порту" узнает 19 марта, когда состоится жеребьевка.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь