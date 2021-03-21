Расстояние от "Интера" увеличилось до 10 очков.

"Беневенто" в матче 28-го тура Серии А на выезде обыграл "Ювентус" со счетом 1:0.

Все решил единственный гол во втором тайме, забитый 22-летним аргентинским форвардом гостей Адольфо Гайчем.

"Ювентус" - "Беневенто" 0:1

Гол: Гайч, 69

"Ювентус": Щенсны, Данило, Де Лигт, Бонуччи, Бернардески, Кулусевски, Артур (Бентанкур, 73), Рабио (Маккенни, 73), Кьеза, Мората, Роналду

"Беневенто": Монтипо, Туя, Кальдирола, Барба, Фулон (Тельо, 73), Хетемай (Дабо, 83), Виола, Ионицэ, Импрота, Гайч (Де Серио, 83), Лападула (Капрара, 73)

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Серия А: положение команд

"Интер" продолжает лидировать в чемпионате, имея в активе 65 очков. Ближайший преследователь "Милан" отстает на 9 пунктов.

"Ювентус" занимает третье место и имеет 55 очков.

"Аталанта" тоже имеет 55 очков, но на один матч больше сыграла, чем туринская команда. Поэтому клуб Руслана Малиновского на 4-м месте.

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Автор: Будрин Артем