Ольга Янчук и Жерсон Родригес стали родителями.

У украинской теннисистки и нападающего "Динамо" Жерсона Родригеса родился сын.

Радостное событие в семье спортсменов произошло 27 ноября.

Об этом Янчук сообщила в Instagram.

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Мальчик родился с весом 3,660 кг и с ростом 53 см.

"Лучший день в моей жизни", - подписала теннисистка фото.

Стоит отметить, что у Родригеса это второй ребенок. Футболист уже воспитывает сына, которому скоро исполнится два года.

Об отношениях Янчук и Родригеса стало известно летом этого года.

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Автор: Антон Дударь