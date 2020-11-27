Жерсон Родригес и Ольга Янчук / фото Instagram
У украинской теннисистки и нападающего "Динамо" Жерсона Родригеса родился сын.
Радостное событие в семье спортсменов произошло 27 ноября.
Об этом Янчук сообщила в Instagram.
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Мальчик родился с весом 3,660 кг и с ростом 53 см.
"Лучший день в моей жизни", - подписала теннисистка фото.
Стоит отметить, что у Родригеса это второй ребенок. Футболист уже воспитывает сына, которому скоро исполнится два года.
Об отношениях Янчук и Родригеса стало известно летом этого года.
instagram.com/olgaianchuk
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