"Спасибо за улыбку на моем лице": скандальный легионер Динамо встречается с украинской теннисисткой (фото)

Жерсон Родригес закрутил роман с Ольгой Янчук.

Нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес, который на данный момент на правах аренды выступает за турецкий "Анкарагюджю", встречается с украинской теннисисткой Ольгой Янчук.

Об этом стало известно из Instagram теннисистки.

Янчук поздравила Родригеса с 25-летием. Украинка опубликовала совместное фото с футболистом и написала: "С днем ​​рождения. Спасибо за ежедневную улыбку на моем лице. Люблю тебя".

Янчук на данный момент занимает 687-е место в рейтинге WTA, а ее лучшим результатом является 213-я позиция в мировой классификации.

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Напомним, Родригес перешел в "Анкарагюджю" в январе. Аренда рассчитана до конца сезона 2019-2020.

В декабре форвард был переведен в дубль "Динамо" из-за нарушений дисциплины - в частности, СМИ сообщали, что он приезжал на тренировки с запахом перегара. В недавнем интервью президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил, что у Родригеса были проблемы с алкоголем.

Кроме того, Родригес был серьезно оштрафован руководством "Динамо" за то, что эмоционально высказал свое недовольство главному тренеру команды Алексею Михайличенко во время матча.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что легионер "Динамо" Карлос де Пена отпраздновал гол, посвятив его своему будущему ребенку.

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