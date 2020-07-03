Футболист Динамо признан лучшим игроком месяца в УПЛ
17:35, 03 июля 2020Футбол
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Виталий Буяльский победил в голосовании.
Буяльского поддержали 29% респондентов / фото ФК Динамо Киев
Полузащитник киевского "Динамо" Витали Буяльский и главный тренер "Десны" Александр Рябоконь признаны лучшими по итогам июня в Украинской Премьер-лиге.
Об этом сообщила пресс-служба УПЛ.
В голосовании болельщиков Буяльский набрал 29% голосов, а в первую тройку вошли Владислав Кочергин из "Зари" (21%) и лидер "Шахтера" Марлос (19%).
За Рябоконя свои голоса отдали 35% респондентов. Он с небольшим отрывом обошел наставника "Зари" Виктора Скрипника (31%) и главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру (27%).
upl.ua
УНИАН ранее сообщал о том, что УПЛ анонсировала исключение "Карпат" из турнира.
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