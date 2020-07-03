Футболист Динамо признан лучшим игроком месяца в УПЛ

Виталий Буяльский победил в голосовании.

Полузащитник киевского "Динамо" Витали Буяльский и главный тренер "Десны" Александр Рябоконь признаны лучшими по итогам июня в Украинской Премьер-лиге.

Об этом сообщила пресс-служба УПЛ.

В голосовании болельщиков Буяльский набрал 29% голосов, а в первую тройку вошли Владислав Кочергин из "Зари" (21%) и лидер "Шахтера" Марлос (19%).

За Рябоконя свои голоса отдали 35% респондентов. Он с небольшим отрывом обошел наставника "Зари" Виктора Скрипника (31%) и главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру (27%).

УНИАН ранее сообщал о том, что УПЛ анонсировала исключение "Карпат" из турнира.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram