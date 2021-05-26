Команды ранее встречались 4 раза и всегда играли в нулевую ничью.

26 мая в польском Гданьске состоится финал Лиги Европы, в котором встретятся испанский "Вильярреал" и английский "Манчестер Юнайтед".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Вильярреал - Манчестер Юнайтед.

Вильярреал - Манчестер Юнайтед: где смотреть матч

Начало встречи - в 22.00.

В 2005 и 2008 годах команды пересекались на групповом этапе Лиги чемпионов и все матчи непременно завершали со счетом 0:0.

Вильярреал - Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров

"Вильярреал"

Тренирует испанский коллектив настоящий специалист по Лиге Европы. Наставник "желтой субмарины" Унаи Эмери трижды выигрывал этот турнир с "Севильей" и еще один раз проиграл с "Арсеналом" в финале. Поэтому видеть "Вильярреал" в главном поединке этих соревнований по меньшей мере неудивительно.

Испанская команда провела сезон довольно ровно и целостно. В частности, в чемпионате Испании клуб финишировал на 7-м месте и только в обидном сценарии на последних минутах упустил путевку в Лигу Европы на следующий сезон. "Вильярреал" с 7-й строчки имеет право сыграть в новосозданной Лиге конференций. Но триумф сегодня подарит клубу путевку в Лигу чемпионов! Вот такой альтернативный вариант существует для команды Унаи Эмери. "МанЮнайтед" в этом аспекте не так мотивирован, поскольку уже гарантировал себе участие в ЛЧ.

Букмекеры не особо верят в "Вильярреал", но это возможно и лучше для испанцев: чем меньше давления и ожиданий - тем больше шансов шокировать фаворита. По крайней мере, эта формула выручала Эмери в этом турнире не раз. Форвард "Вильярреала" Жерар Морено забил в этой ЛЕ 6 голов и всего на расстоянии двух мячей, чтобы единолично выиграть Золотую бутсу соревнований.

29-летний нападающий провел удивительный сезон и получил вызов в сборную Испании на Евро-2020. Кроме Морено, лидерами "Вильярреала" являются Данни Парехо и Пау Торрес. Первый является замечательным полузащитником, который ведет игру команды из глубины, связывает атаку и защиту, может сыграть плеймейкера. А Торрес - основной защитник сборной Испании.

На пути к финалу "Субмарина" убрала "Зальцбург", киевское "Динамо", загребское "Динамо" и "Арсенал" (Лондон).

"Манчестер Юнайтед"

Английский клуб тоже ровно прошел сезон, если не считать нервное начало. Однако с ноября прошлого года "дьяволы" закрепились в топ-4 АПЛ и без проблем стали вице-чемпионами Англии. Команду Оле-Гуннара Сульшера не "терроризировали" травмы, в отличие от условного "Ливерпуля".

Более того, манкунианцы начинали сезон в Лиге чемпионов и одержали две победы подряд над своими прямыми конкурентами - ПСЖ и "Лейпцигом". Однако осечка с "Истанбулом Башакшехиром" стоила дорого и "смазанная" концовка отправила "МЮ" в Лигу Европы.

В 2017 году "дьяволы" во главе с Жозе Моуринью завоевали кубок Лиги Европы, одолев "Аякс" в финале. Сейчас Сульшер имеет прекрасную возможность выиграть свой первый трофей с "МЮ".

Бруну Фернандеш настоящий лидер коллектива, который забил 5 голов в ЛЕ и ведет команду за собой. Также "вторую молодость" переживает 34-летний Эдинсон Кавани, который стал голеадором и закрыл проблемную позицию в клубе.

На пути к финалу "МЮ" выбил "Реал Сосьедад", "Милан", "Гранаду" и "Рому".

Кто не сыграет?

У "Вильярреала" матч пропустит Висенте Иборра. Под вопросом участие Чуквуэзе и Хуана Фойта.

У "МЮ" в лазарете находятся Антони Марсиаль и Фил Джонс, а под вопросом - Гарри Магуайр.

Ориентировочные составы

"Вильярреал": Асенхо, Мори, Торрес, Альбиоль, Педраса, Капу, Парехо, Тригерос, Мой Гомес, Бакка, Морено

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Мактомини, Фернандеш, Погба, Рэшфорд, Кавани

Арбитр

Матч "Вильярреал" - "МЮ" обслужит французский рефери Клеман Тюрпен.

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Автор: Артем Будрин