26 мая в польском городе Гданьск состоится финал Лиги Европы. Испанский "Вильярреал" поспорит за трофей с английским "МанЮнайтед". Начало игры в 22:00.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Вильярреал - Манчестер Юнайтед.
Букмекеры записали в фавориты противостояния команду из Англии.
На победу в основное время "МЮ" предлагается коэффициент 1,87, тогда как на "Вильярреал" - 4,98. Ничья по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 3,56.
На триумф "МанЮнайтед" с учетом дополнительного времени и потенциальной серии пенальти дается коэффициент 1,37. А вот в испанский коллектив букмекеры не верят и предлагают коэффициент 3,10.
Вильярреал - Манчестер Юнайтед: перед матчем
- Поединок команд на стадионе польского Гданьска состоится с болельщиками на трибунах.
- "Манчестер Юнайтед" имеет возможность завоевать второй в истории для себя трофей Лиги Европы. В 2017 году "красные дьяволы" в финале обыграли амстердамский "Аякс" со счетом 2:0.
- Наставник "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер может выиграть свой первый титул за два с половиной года работы с манкунианцами. А вот для тренера "Вильярреала" Унаи Эмери в целом это уже пятый финал Лиги Европы в карьере. Трижды он выигрывал этот турнир с "Севильей" и еще один раз с "Арсеналом" уступил в финале "Челси".
- Между собой в еврокубках "Вильярреал" и "МЮ" встречались четыре раза. Все поединки были на групповом этапе Лиги чемпионов и так же все непременно завершались нулевой ничьей. Было это в 2005 и 2008 годах.
- Матч "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед" обслужит французский рефери Клеман Тюрпен.
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