Английский клуб может выиграть второй в истории для себя трофей Лиги Европы.

26 мая в польском городе Гданьск состоится финал Лиги Европы. Испанский "Вильярреал" поспорит за трофей с английским "МанЮнайтед". Начало игры в 22:00.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Вильярреал - Манчестер Юнайтед.

Букмекеры записали в фавориты противостояния команду из Англии.

На победу в основное время "МЮ" предлагается коэффициент 1,87, тогда как на "Вильярреал" - 4,98. Ничья по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 3,56.

На триумф "МанЮнайтед" с учетом дополнительного времени и потенциальной серии пенальти дается коэффициент 1,37. А вот в испанский коллектив букмекеры не верят и предлагают коэффициент 3,10.

Вильярреал - Манчестер Юнайтед: перед матчем

Поединок команд на стадионе польского Гданьска состоится с болельщиками на трибунах.

"Манчестер Юнайтед" имеет возможность завоевать второй в истории для себя трофей Лиги Европы. В 2017 году "красные дьяволы" в финале обыграли амстердамский "Аякс" со счетом 2:0.

Наставник "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер может выиграть свой первый титул за два с половиной года работы с манкунианцами. А вот для тренера "Вильярреала" Унаи Эмери в целом это уже пятый финал Лиги Европы в карьере. Трижды он выигрывал этот турнир с "Севильей" и еще один раз с "Арсеналом" уступил в финале "Челси".

Между собой в еврокубках "Вильярреал" и "МЮ" встречались четыре раза. Все поединки были на групповом этапе Лиги чемпионов и так же все непременно завершались нулевой ничьей. Было это в 2005 и 2008 годах.

Матч "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед" обслужит французский рефери Клеман Тюрпен.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин