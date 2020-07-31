"Спорт все равно в политике": тренер Зари Скрипник рассказал, почему отказал российским клубам

Виктор Скрипник не жалеет о принятом решении.

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник рассказал о том, почему ранее отказался от предложений нескольких российских клубов.

Об этом он сказал в интервью "ТаТоТаке".

"Это решение - совокупность всего. Как бы ты ни хотел - нельзя сказать, что спорт вне политики, он все равно в политике. Не я один принимаю решения. Это как в фильме есть хорошее выражение: "Меня плохо примут тут и неправильно поймут там". Не то чтобы это пугает, но этого не хочется", - сказал Скрипник.

"Топовые клубы - это действительно спортивный вызов. "Динамо" Киев, "Спартак" Москва, "Ювентус", "Вердер" - это все топовые команды, высшая футбольная материя, которой хочется соответствовать. Такое я еще могу как-то сфокусировать. А что-то периферийное, лишь бы... Считаю это ненужным", - добавил тренер.

Скрипник также ответил на вопрос о том, стал бы он раздумывать над предложением "Спартака", или нет:

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"Во-первых, он меня не спрашивал. Во-вторых, на данный момент я - "Заря". Это не значит, что я чего-то жду. Я ничего не жду. Я не один принимаю решения, у меня есть семья, для которой я живу. Есть три человека, которые могут мной командовать - моя жена и двое детей. Это люди, которых я слушаю".

Специалист подчеркнул, что не жалеет о своем решении:

"Мне поступали предложения, я разговаривал, но решение, которое я принял, о нем не жалею, я отлично себя здесь чувствую. Это не значит, что когда-то где-то... Но я не собираюсь до 70 или 65 тренировать. Еще 7-10 лет максимум".

Напомним, в сезоне 2019-2020 Скрипник привел "Зарю" к бронзовым медалям в УПЛ.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Скрипник близок к переходу в другой клуб УПЛ.

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