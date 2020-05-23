Цыганков уже бегает: в Динамо рассказали о травмах футболистов после выхода из карантина
Врач киевского "Динамо" Андрей Шморгун раскрыл детали повреждений игроков, которые оказались в лазарете сразу после возобновления тренировок.
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Шморгуна цитирует пресс-служба столичного клуба.
Лидер команды Виктор Цыганков травмировал переднюю поверхность бедра и еще неделю будет заниматься по индивидуальной программе. При этом полузащитник уже приступил к беговой работе.
Аналогичный срок для полного выздоровления потребуется защитнику Йосипу Пиваричу (икроножная мышца) и полузащитнику Николаю Шапаренко (задняя поверхность бедра).
Хавбек Георгий Цитаишвили пропустил товарищеский матч с "Рухом" из-за шейного миозита, который он заработал после удара головой по мячу. В ближайшее время тренировки также возобновят защитник Никита Бурда, полузащитник Мохаммед Кадири и форвард Ибрагим Каргбо.
"Как правило, подобное часто бывает на предсезонных сборах, когда активизируется работа, и могут проявляться как обострения старых травм, так и новые мышечные повреждения. Возможно, повреждения могут быть связаны с началом тренировок в общей группе, игровых серий", - отметил врач "Динамо".
Напомним, в первом после возобновления УПЛ туре "Динамо" предстоит встретиться с "Шахтером". Календарь заключительной части сезона и дата ее начала окончательно пока не утверждены.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" не смогло обыграть львовскую команду в первом матче после выхода из карантина.
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