Вида забил феноменальный гол в чемпионате Турции / фото twitter.com/Besiktas
Бывший игрок киевского "Динамо" Домагой Вида, который сейчас выступает в чемпионате Турции, отличился феноменальным голом в матче за "Бешикташ".
Хорватский защитник подключился к атаке своей команды и невероятным ударом пяткой в прыжке забил гол в ворота "Эрзурумспора". Это был третий гол в матче, игра закончилась со счетом 4:0 в пользу "Бешикташа".
Домагой Вида в "Динамо"
- Вида выступал за "Динамо" с 2013-го по 2017 год. На закате выступлений в киевском клубе был капитаном команды.
- В декабре 2017-го хорватский защитник перешел в турецкий "Бешикташ", где и выступает до сих пор.
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