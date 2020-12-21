Хорватский защитник Домагой Вида забил гол ударом пяткой в прыжке.

Бывший игрок киевского "Динамо" Домагой Вида, который сейчас выступает в чемпионате Турции, отличился феноменальным голом в матче за "Бешикташ".

Хорватский защитник подключился к атаке своей команды и невероятным ударом пяткой в прыжке забил гол в ворота "Эрзурумспора". Это был третий гол в матче, игра закончилась со счетом 4:0 в пользу "Бешикташа".

Домагой Вида в "Динамо"

Вида выступал за "Динамо" с 2013-го по 2017 год. На закате выступлений в киевском клубе был капитаном команды.

В декабре 2017-го хорватский защитник перешел в турецкий "Бешикташ", где и выступает до сих пор.

Также вас могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора