Владислав Кочергин забил победный гол / фото ФК Заря

Третьего марта состоялся первый матч 1/4 финала Кубка Украины между луганской "Зарей" и представителем Первой лиги - ровенским "Вересом".

Встреча прошла в Луцке на стадионе "Авангард" и завершилась минимальной победой луганского клуба со счетом 1:2. 

Заметим, что "Заря" пропустила первой с пенальти, но потом переломила ход игры и сделала камбэк. Сначала сравнял счет хавбек сборной Украины Дмитрий Иванисеня, а победный мяч записал в свой актив Владислав Кочергин.

Стоит отметить, что в начале второго тайма гол "Вереса" был ошибочно отменен - арбитры зафиксировали офсайд.

На 76-й минуте Панасенко Сергей оставил "Верес" в меньшинстве, получив красную карточку.

"Верес" - "Заря" - 1:2

Голы: Шестаков, 18 (с пенальти) - Иванисеня, 25, Кочергин, 59

"Верес": Когут, Солдат, Гончаренко, Махнев, Пасич, Панасенко, Немчанинов, Полюлях (Кучеров, 16), Дахновский (Сергийчук, 61), Шестаков, Гегедош

"Заря":  Васил, Руфати (Громов, 88) Абу Ханна, Кочергин, Иванисеня, Назарина, Циганикс (Емец, 70), Юрченко, Шахаб, Кабаев, Лунев (Хомченовский, 69)

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Кубок Украины 2020-2021: что нужно знать

  • Кубок Украины 2020-2021 состоит из семи этапов: два предварительных этапа, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал.
  • Чемпион Украины "Шахтер" и обладатель Кубка Украины 2019-2020 "Динамо", согласно регламенту, стартуют с четвертьфинальной стадии. Они присоединились к шести командам-победительницам 1/8 финала.
  • На всех этапах команды проводят по одному матчу.
  • Действующим обладателем трофея является киевское "Динамо".
  • 1/2 финала Кубка Украины запланирован на 21 апреля.
  • Финал Кубка Украины-2020/21 состоится 12 мая в Тернополе на "Городском стадионе".

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Автор: Будрин Артем