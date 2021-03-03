Кубок Украины: Заря одержала волевую победу и стала первым полуфиналистом

Команда из Первой лиги заканчивала матч в меньшинстве, а ее гол во втором тайме не был засчитан.

Третьего марта состоялся первый матч 1/4 финала Кубка Украины между луганской "Зарей" и представителем Первой лиги - ровенским "Вересом". Встреча прошла в Луцке на стадионе "Авангард" и завершилась минимальной победой луганского клуба со счетом 1:2. Заметим, что "Заря" пропустила первой с пенальти, но потом переломила ход игры и сделала камбэк. Сначала сравнял счет хавбек сборной Украины Дмитрий Иванисеня, а победный мяч записал в свой актив Владислав Кочергин. Стоит отметить, что в начале второго тайма гол "Вереса" был ошибочно отменен - арбитры зафиксировали офсайд. На 76-й минуте Панасенко Сергей оставил "Верес" в меньшинстве, получив красную карточку. "Верес" - "Заря" - 1:2 Голы: Шестаков, 18 (с пенальти) - Иванисеня, 25, Кочергин, 59 "Верес": Когут, Солдат, Гончаренко, Махнев, Пасич, Панасенко, Немчанинов, Полюлях (Кучеров, 16), Дахновский (Сергийчук, 61), Шестаков, Гегедош "Заря": Васил, Руфати (Громов, 88) Абу Ханна, Кочергин, Иванисеня, Назарина, Циганикс (Емец, 70), Юрченко, Шахаб, Кабаев, Лунев (Хомченовский, 69) Читайте также Кубок Украины по футболу: где смотреть матчи 1/4 финала Кубок Украины 2020-2021: что нужно знать Кубок Украины 2020-2021 состоит из семи этапов: два предварительных этапа, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал.

Чемпион Украины "Шахтер" и обладатель Кубка Украины 2019-2020 "Динамо", согласно регламенту, стартуют с четвертьфинальной стадии. Они присоединились к шести командам-победительницам 1/8 финала.

На всех этапах команды проводят по одному матчу.

Действующим обладателем трофея является киевское "Динамо".

1/2 финала Кубка Украины запланирован на 21 апреля.

Финал Кубка Украины-2020/21 состоится 12 мая в Тернополе на "Городском стадионе". Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Будрин Артем

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