Шахтер расторг контракт с бразильским футболистом - СМИ

Веллингтон Нем давно не выходил на поле в составе "горняков".

Донецкий "Шахтер" расторг контракт с полузащитником Веллингтоном Немом.

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Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации портала, соглашение 28-летнего футболиста с "горняками" действовало до лета 2021 года, но стороны решили прекратить сотрудничество.

Веллингтон Нем перешел в "Шахтер" в 2013-м году, после чего дважды уходил в аренду - в "Сан-Паулу" и "Флуминенсе".

Свой последний матч за "горняков" бразилец провел еще в мае прошлого года против "Зари" в УПЛ. Всего на счету хавбека 75 поединков, 12 голов и 8 результативных передач за украинский гранд.

Напомним, донецкий "Шахтер" недавно временно расстался с "украинским Неймаром" - перспективный футболист Михаил Мудрик перешел в черниговскую "Десну" на правах аренды.

"Горняки" готовятся к поединку 1/4 финала Лиги Европы против швейцарского "Базеля". Матч пройдет в Германии при пустых трибунах.

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