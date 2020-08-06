Шахтер отправил "украинского Неймара" в другой клуб УПЛ (видео)

Михаил Мудрик будет выступать за "Десну" на правах аренды.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик перешел в "Десну" на правах аренды.

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Об этом сообщила пресс-служба черниговского клуба.

19-летний футболист получил 14-й номер и уже приступил к тренировкам с командой Александра Рябоконя.

За "Шахтер" в минувшем сезоне УПЛ Мудрик провел 3 матча. Ранее он уже играл на правах аренды за "Арсенал-Киев".

Михаил Мудрик прославился своей техникой в работе с мячом. Ролики с его участием неоднократно публиковались в одном из самых популярных мировых пабликов о футболе "433".

Он является одним из самых популярных украинских футболистов по количеству подписчиков в Instagram - на его аккаунт подписались 186 тысяч человек.

Видео презентации игрока опубликовал официальный Instagram-аккаунт "Десны".

УНИАН ранее сообщал о том, что тренер "Шахтера" Каштру раскритиковал Мудрика за его поведение.

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