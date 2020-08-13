В раздевалку российского футбольного клуба привели медведя (видео)

Дрессированный медведь побывал в раздевалке "Сахалинца".

В раздевалку московского любительского клуба "Сахалинец" завели дрессированного медведя.

Соответствующее видео было опубликовано в Instagram-аккаунте "Сахалинца".

"Немножко разбавили обстановку", - говорится в подписи к видео.

Медведь сперва испугал футболистов, когда залез на стол посреди раздевалки. Но позже игроки подходили к зверю и кормили его.

"Это новый тренер?", "На поле его", "Нужно было к сопернику в раздевалку", "Отпустите мишку на волю", "Бедное животное", - комментируют болельщики.

Ранее также сообщалось о том, что известный российский футболист нокаутировал судью.

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