В раздевалку российского футбольного клуба привели медведя (видео)
10:39, 13 августа 2020Футбол
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Дрессированный медведь побывал в раздевалке "Сахалинца".
Медведь подружился с футболистами / скриншот
В раздевалку московского любительского клуба "Сахалинец" завели дрессированного медведя.
Соответствующее видео было опубликовано в Instagram-аккаунте "Сахалинца".
"Немножко разбавили обстановку", - говорится в подписи к видео.
Медведь сперва испугал футболистов, когда залез на стол посреди раздевалки. Но позже игроки подходили к зверю и кормили его.
"Это новый тренер?", "На поле его", "Нужно было к сопернику в раздевалку", "Отпустите мишку на волю", "Бедное животное", - комментируют болельщики.
Ранее также сообщалось о том, что известный российский футболист нокаутировал судью.
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