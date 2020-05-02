"Это будет частью игры": в Барселоне рассказали, как изменится трансферная политика клубов из-за коронавируса

"Барселона" планирует не покупать футболистов, а обменивать их.

Вице-президент "Барселоны" Жорди Кардонер заявил, что каталонский клуб в ближайшее трансферное окно предпочтет обмениваться игроками, а не покупать их.

Он также выразил мнение, что безденежный обмен футболистами станет обычной практикой для клубов ближайшим летом.

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"Это будет частью игры. Так будут вести работу европейские клубы следующим летом", - сказал Кардонер, передает ESPN.

По мнению руководителя "Барселоны", клубы даже смогут организовывать сделки с участием трех сторон, когда один игрок переходит из "Клуба A" в "Клуб B", другой из "Клуба B" в "Клуб C", а третий из "Клуба C" в "Клуб A".

"Почему нет? Настает время для креативных решений", - отметил Кардонер.

Он также добавил, что из-за остановки сезона "Барселона" потеряла от 120 до 140 миллионов евро.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что "Барселона" откажется от трансфера Неймара.