Возобновление сезона в украинском футболе: опубликован официальный план-календарь

Последний тур УПЛ планируется сыграть 19 июля, а финал Кубка Украины - 8 июля.

Украинская ассоциация футбола представила календарь завершения сезона в УПЛ и Кубке Украины.

Исполком УАФ утвердил возобновление сезона с 30 мая.

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Украинскую Премьер-лигу планируется доиграть в период с 30 мая по 19 июля, после чего состоятся матчи плей-офф за выход в Лигу Европы.

Кубок Украины будет завершен до 8 июля.

План-календарь опубликован на официальном сайте УАФ по ссылке.

Календарь УПЛ

24 тур - 30 мая (базовая дата)

25 тур - 6 июня (базовая дата)

26 тур - 13 июня (базовая дата)

27 тур - 20 июня (базовая дата)

28 тур - 27 июня (базовая дата)

29 тур - 4 июля (базовая дата)

30 тур - 11 июля (базовая дата)

31 тур - 15 июля (базовая дата)

32 тур - 19 июля (базовая дата)

Плей-офф за Лигу Европы - 25 июля и 29 июля

Календарь Кубка Украины

1/2 финала. "Минай" - "Динамо" - 17 июня

1/2 финала. "Мариуполь" - "Ворскла" - 24 июня

Финал - 8 июля

УНИАН также сообщал о том, что МОЗ озвучило рекомендации для проведения матчей УПЛ.

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