Возобновление сезона в украинском футболе: опубликован официальный план-календарь
Украинская ассоциация футбола представила календарь завершения сезона в УПЛ и Кубке Украины.
Исполком УАФ утвердил возобновление сезона с 30 мая.
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Украинскую Премьер-лигу планируется доиграть в период с 30 мая по 19 июля, после чего состоятся матчи плей-офф за выход в Лигу Европы.
Кубок Украины будет завершен до 8 июля.
План-календарь опубликован на официальном сайте УАФ по ссылке.
Календарь УПЛ
24 тур - 30 мая (базовая дата)
25 тур - 6 июня (базовая дата)
26 тур - 13 июня (базовая дата)
27 тур - 20 июня (базовая дата)
28 тур - 27 июня (базовая дата)
29 тур - 4 июля (базовая дата)
30 тур - 11 июля (базовая дата)
31 тур - 15 июля (базовая дата)
32 тур - 19 июля (базовая дата)
Плей-офф за Лигу Европы - 25 июля и 29 июля
Календарь Кубка Украины
1/2 финала. "Минай" - "Динамо" - 17 июня
1/2 финала. "Мариуполь" - "Ворскла" - 24 июня
Финал - 8 июля
УНИАН также сообщал о том, что МОЗ озвучило рекомендации для проведения матчей УПЛ.
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