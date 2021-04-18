В рамках 22-го тура Украинской Премьер-лиги состоялось еще два матча - "Ингулец" принимал "Рух", а "Мариуполь" играл против "Олимпика"
Команды из нижней части таблицы "Ингулец" и "Рух" голов не забили.
Отметим, что "Ингулец" чаще всех в УПЛ играет вничью - это уже одиннадцатый ничейный результат для команды в этом сезоне.
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"Ингулец" набрал 20 очков и занимает в УПЛ десятое место. У "Руха" - 17 очков и 14-я позиция.
"Ингулец" - "Рух" - 0:0
"Ингулец": Крынский, Али Бен Салем, Запорожец, Козак (Шевцов, 74), Бартулович (Васин, 55), Коваленко (Янаков, 55), Александр Кучеренко, Михаил Шишка, Денис Балан, Сичинава, Синегуб
"Рух": Бандура, Гагун, Федорчук, Климчук (Борячук, 67), Мысык, Мартынюк, Кондраков, Бойчук, Белый, Стаменкович, Кухарук
Предупреждения: Сичинава, Запорожец,Шишка - Федорчук, Мысык, Борячук
"Мариуполь" и "Олимпик", обменявшись голами в первом тайме, сыграли вничью. Донецкий клуб прервал серию поражений, которая насчитывала восемь матчей подряд.
"Мариуполь" набрал 22 очка и располагается на девятой позиции. У "Олимпика" - 18 очков и одиннадцатое место.
"Мариуполь" - "Олимпик" - 1:1
Голы: Кулаков, 5 - Нкенг, 26 (с пенальти)
"Мариуполь": Кудрик, Стасюк, Быков, Чоботенко, Кирюханцев, Топалов (Меличенко, 83), Танковский (Кащук, 88), Мишнев, Очеретько (Чех, 46), Бондаренко (Горбунов, 68), Кулаков
"Олимпик": Кичак, Лебеденко, Зотько, Драме, Пасич, Политыло, Бабенко, Тейшейра, Нкенг (Завийский, 90), Бренер (Чогадзе, 79), Каргбо
Предупреждения: Кулаков - Драме, Бабенко
Украинская Премьер-лига: 22-й тур
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