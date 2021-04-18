В 22-м туре чемпионата Украины сыграно еще два матча.

В рамках 22-го тура Украинской Премьер-лиги состоялось еще два матча - "Ингулец" принимал "Рух", а "Мариуполь" играл против "Олимпика"

Команды из нижней части таблицы "Ингулец" и "Рух" голов не забили.

Отметим, что "Ингулец" чаще всех в УПЛ играет вничью - это уже одиннадцатый ничейный результат для команды в этом сезоне.

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"Ингулец" набрал 20 очков и занимает в УПЛ десятое место. У "Руха" - 17 очков и 14-я позиция.

"Ингулец" - "Рух" - 0:0

"Ингулец": Крынский, Али Бен Салем, Запорожец, Козак (Шевцов, 74), Бартулович (Васин, 55), Коваленко (Янаков, 55), Александр Кучеренко, Михаил Шишка, Денис Балан, Сичинава, Синегуб

"Рух": Бандура, Гагун, Федорчук, Климчук (Борячук, 67), Мысык, Мартынюк, Кондраков, Бойчук, Белый, Стаменкович, Кухарук

Предупреждения: Сичинава, Запорожец,Шишка - Федорчук, Мысык, Борячук

"Мариуполь" и "Олимпик", обменявшись голами в первом тайме, сыграли вничью. Донецкий клуб прервал серию поражений, которая насчитывала восемь матчей подряд.

"Мариуполь" набрал 22 очка и располагается на девятой позиции. У "Олимпика" - 18 очков и одиннадцатое место.

"Мариуполь" - "Олимпик" - 1:1

Голы: Кулаков, 5 - Нкенг, 26 (с пенальти)

"Мариуполь": Кудрик, Стасюк, Быков, Чоботенко, Кирюханцев, Топалов (Меличенко, 83), Танковский (Кащук, 88), Мишнев, Очеретько (Чех, 46), Бондаренко (Горбунов, 68), Кулаков

"Олимпик": Кичак, Лебеденко, Зотько, Драме, Пасич, Политыло, Бабенко, Тейшейра, Нкенг (Завийский, 90), Бренер (Чогадзе, 79), Каргбо

Предупреждения: Кулаков - Драме, Бабенко

Украинская Премьер-лига: 22-й тур

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Автор: Антон Дударь