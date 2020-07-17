УПЛ назвала лучших игрока и тренера 31-го тура (фото)
13:53, 17 июля 2020Футбол
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Награды по итогам тура достались представителям киевского "Динамо"
Виктор Цыганков оформил дубль / фото Динамо Киев
Экспертный совет Украинской Премьер-лиги назвал имена лучшего футболиста и лучшего тренера по итогам 31-го тура чемпионата.
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Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Лучшим игроком был признан полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков. В матче против "Зари" Цыганков оформил дубль, который помог его команде одержать победу со счетом 3:1.
В голосовании экспертов Цыганков опередил своего одноклубника Сергея Сидорчука, а также форварда "Олимпика" Захеди Шахаба.
upl.ua
Лучшим тренером тура стал наставник "Динамо" Алексей Михайличенко.
upl.ua
Напомним, победа над "Зарей" позволила "Динамо" вернуться на второе место в УПЛ.
УНИАН также сообщал о всех результатах матчей 31-го тура чемпионата Украины.
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