УПЛ назвала лучших игрока и тренера 31-го тура (фото)

Награды по итогам тура достались представителям киевского "Динамо"

Экспертный совет Украинской Премьер-лиги назвал имена лучшего футболиста и лучшего тренера по итогам 31-го тура чемпионата.

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Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Лучшим игроком был признан полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков. В матче против "Зари" Цыганков оформил дубль, который помог его команде одержать победу со счетом 3:1.

В голосовании экспертов Цыганков опередил своего одноклубника Сергея Сидорчука, а также форварда "Олимпика" Захеди Шахаба.

Лучшим тренером тура стал наставник "Динамо" Алексей Михайличенко.

Напомним, победа над "Зарей" позволила "Динамо" вернуться на второе место в УПЛ.

УНИАН также сообщал о всех результатах матчей 31-го тура чемпионата Украины.

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