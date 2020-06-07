УПЛ: Днепр-1 на последних минутах вырвал победу у Львова

Днепряне продолжают уверенно лидировать во второй шестерке чемпионата Украины.

В заключительном матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" встречался со "Львовом" и одержал минимальную победу со счетом 2:1.

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Матч был перенесен в Днепр, однако номинальным хозяином считался "Львов".

Львовяне вышли вперед на 31-й минуте, когда Шина ворвался в штрафную и переиграл вратаря. Еще до перерыва днепряне восстановили равновесие, когда Цуриков воспользовался отскоком мяча и расстрелял ворота Сарнавского.

Далее соперники периодически обменивались опасными атаками, а героем матча стал форвард "Днепра-1" Хобленко. Именно он на 87-й минуте установил окончательный счет - 2:1.

"Львов" - "Днепр-1" - 1:2

Голы: Шина, 31 - Цуриков, 42, Хобленко, 87

"Львов": Сарнавский, Гончар, Борзенко, Братков, Люлька (Клименчук, 76), Жонатан (Приймак, 77), Татарков, Яковелли (Богунов, 64), Шина (Ходаковский, 89), Бопесу, Велвес (Ныч, 64)

"Днепр-1": Юрчук, Адамюк, Лопыренок, Логинов, Цуриков, Когут (Назаренко, 73), Кравченко, Тейлор (Коркишко, 73), Ди Франко (Вакулко, 59), Булеца (Чичиков, 88), Супряга (Хобленко, 58)

Предупреждения: Бопесу, Богунов - Лопыренок, Тейлор

"Днепр-1" набрал 34 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ. "Львов" имеет 22 пункта и идет девятым.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" одержало разгромную победу над "Александрией".

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