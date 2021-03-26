Украинская футбольная рефери Екатерина Монзуль будет работать на матче 2-го тура отборочного этапа Чемпионата мира 2022 года между сборными Австрии и Фарерских островов. Поединок пройдет 28 марта в Вене.
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
За день до этого матч Нидерланды - Латвия этого же самого отборочного цикла будет обслуживать француженка Стефани Фраппар. Она станет первой женщиной, которой суждено вывести мужские футбольные сборные на поле отборочной игры мундиаля.
Ранее Монзуль и ее ассистентки вошли в историю Лигу наций, став первой полностью женской бригадой, отсудившей матч соревнований. В дополнение, Екатерина в прошлом году обслуживала матч Лиги Европы.
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