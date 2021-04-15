На иранском государственном телеканале больше ста раз прерывали трансляцию матча АПЛ "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед".
Об этом сообщает Daily Mail.
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Трансляцию прерывали, чтобы не показывать помощницу арбитра Шан Мэсси-Эллис.
По словам иранской группы по защите гражданских прав, данное решение было направлено на то, чтобы не дать зрителям увидеть неприкрытые части ног Мэсси-Эллис, которая работала на матче в шортах и гетрах до колен.
Каждый раз, когда она появлялась в кадре, телекомпания показывала панорамный вид стадиона "Тоттенхэм" и закоулки города. В конце матча один из комментаторов даже пошутил, выразив надежду, что зрителям понравилось шоу о географии.
Группа My Stealthy Freedom, выступающая против дискриминационных гендерных законов в Иране, отметила:
"Телевизионные цензоры были потрясены присутствием женщины-рефери в шортах. Их решение превратило игру в насмешку. Цензура заложена в ДНК Исламской Республики Иран. Мы не должны нормализовать эту практику. Это не наша культура. Это идеология репрессивного режима".
Напомним, после Исламской революции 1979 года женщин в Иране обязали носить хиджаб.
Ранее иранский телеканал замазывал сосцы волчицы на логотипе итальянской "Ромы".
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