Гари Линекер пошутил на тему попытки Лео Месси покинуть "Барселону".

Один из лучших нападающих в истории сборной Англии, экс-форвард "Барселоны", "Тоттенхэма" и других клубов Гари Линекер высмеял новую форму каталонского клуба.

"Барселона" представила третий комплект формы, который выполнен в розовом цвете.

"Теперь мы знаем, почему Месси хотел уйти", - написал Линекер в Twitter.

Напомним, Лео Месси мог покинуть "Барселону" в это межсезонье, но клуб не отпустил звездного аргентинца. Накануне Месси уже вернулся к тренировкам на базе "Барселоны".

Лионель Месси мог покинуть "Барселону": хронология событий

25 августа Месси проинформировал руководство "Барселоны" о своем желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считал, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте. "Барселона" не хотела отпускать игрока, настаивая на том, что Месси мог активировать опцию ухода только до 10 июня.

Месси не появился на медобследовании и первых тренировках "Барселоны" перед новым сезоном.

Главным претендентом на Месси был "Манчестер Сити".

30 августа Ла Лига сделала заявление о том, что контракт Месси с "Барселоной" все еще действителен, а для его расторжения клуб должен получить полную сумму отступных (700 миллионов евро).

4 сентября Месси впервые рассказал о том, почему хотел уйти из клуба, а также заявил, что остается в "Барселоне".

33-летний Месси выступает за "Барселону" на протяжении всей своей карьеры. Его контракт действует до лета 2021 года.

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Автор: Антон Дударь