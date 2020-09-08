Гари Линекеру не понравилась третья форма Барселоны / фото Sky Sports
Один из лучших нападающих в истории сборной Англии, экс-форвард "Барселоны", "Тоттенхэма" и других клубов Гари Линекер высмеял новую форму каталонского клуба.
"Барселона" представила третий комплект формы, который выполнен в розовом цвете.
"Теперь мы знаем, почему Месси хотел уйти", - написал Линекер в Twitter.
twitter.com/GaryLineker
Напомним, Лео Месси мог покинуть "Барселону" в это межсезонье, но клуб не отпустил звездного аргентинца. Накануне Месси уже вернулся к тренировкам на базе "Барселоны".
Лионель Месси мог покинуть "Барселону": хронология событий
- 25 августа Месси проинформировал руководство "Барселоны" о своем желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считал, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте. "Барселона" не хотела отпускать игрока, настаивая на том, что Месси мог активировать опцию ухода только до 10 июня.
- Месси не появился на медобследовании и первых тренировках "Барселоны" перед новым сезоном.
- Главным претендентом на Месси был "Манчестер Сити".
- 30 августа Ла Лига сделала заявление о том, что контракт Месси с "Барселоной" все еще действителен, а для его расторжения клуб должен получить полную сумму отступных (700 миллионов евро).
- 4 сентября Месси впервые рассказал о том, почему хотел уйти из клуба, а также заявил, что остается в "Барселоне".
- 33-летний Месси выступает за "Барселону" на протяжении всей своей карьеры. Его контракт действует до лета 2021 года.
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