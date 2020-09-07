Лионель Месси за рулем своего автомобиля / фото REUTERS

"Он первым приехал на дневную тренировку", - сообщает Twitter El Barca juga a RAC 1, в котором опубликовано видео приезда аргентинца на клубную базу.

"Барселона" опубликовала в Twitter фото Месси на тренировке команды. Аргентинец впервые занимался под руководством нового главного тренера команды Рональда Кумана.

twitter.com/FCBarcelona

Лионель Месси мог покинуть "Барселону": главное

  • 25 августа Месси проинформировал руководство "Барселоны" о своем желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считал, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте. "Барселона" не хотела отпускать игрока.
  • Месси не появился на медобследовании и первых тренировках "Барселоны" перед новым сезоном.
  • Главным претендентом на Месси называли "Манчестер Сити".
  • Ла Лига сделала заявление о том, что контракт Месси с "Барселоной" все еще действителен, а для его расторжения клуб должен получить полную сумму отступных.
  • 4 сентября Месси впервые рассказал о желании уйти из клуба и заявил, что остается в "Барселоне".
  • 33-летний Месси выступает за "Барселону" на протяжении всей своей карьеры. Его контракт действует до лета 2021 года.

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Автор: Антон Дударь