Звездный аргентинец, который едва не покинул "Барсу", начал подготовку к сезону.

Один из лучших футболистов мира Лионель Месси вернулся к тренировкам с "Барселоной", которую хотел покинуть в межсезонье.

"Он первым приехал на дневную тренировку", - сообщает Twitter El Barca juga a RAC 1, в котором опубликовано видео приезда аргентинца на клубную базу.

❗️ Leo Messi arriba a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per incorporar-se a la pretemporada del Barça.



👉 Ha estat el primer en arribar a la sessió d'aquesta tarda



👉 L'equip s'entrena a les 17:30h#frac1pic.twitter.com/YNPWo106tL — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) September 7, 2020

"Барселона" опубликовала в Twitter фото Месси на тренировке команды. Аргентинец впервые занимался под руководством нового главного тренера команды Рональда Кумана.

Лионель Месси мог покинуть "Барселону": главное

25 августа Месси проинформировал руководство "Барселоны" о своем желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считал, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте. "Барселона" не хотела отпускать игрока.

Месси не появился на медобследовании и первых тренировках "Барселоны" перед новым сезоном.

Главным претендентом на Месси называли "Манчестер Сити".

Ла Лига сделала заявление о том, что контракт Месси с "Барселоной" все еще действителен, а для его расторжения клуб должен получить полную сумму отступных.

4 сентября Месси впервые рассказал о желании уйти из клуба и заявил, что остается в "Барселоне".

33-летний Месси выступает за "Барселону" на протяжении всей своей карьеры. Его контракт действует до лета 2021 года.

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Автор: Антон Дударь