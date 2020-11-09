Украинская Премьер-лига признала полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко лучшим игроком по итогам 9-го тура.
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Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.
В голосовании экспертного совета Степаненко опередил форварда "Мариуполя" Даниила Сикана и Бенито из "Олимпика".
Степаненко помог "горнякам" одержать победу над киевским "Динамо" со счетом 3:0. Полузащитник нанес дальний удар, который в ворота столичной команды подправил Маркос Антонио в эпизоде со вторым голом.
Лучшим главным тренером тура стал наставник "Колоса" Руслан Костышин. Его команда на выезде обыграла "Днепр-1" со счетом 2:0.
УПЛ: итоги 9-го тура
- Матчи 9-го тура прошли с 6 по 8 ноября: результаты всех игр.
- По итогам тура "Динамо" осталось на первом месте в таблице, но "Шахтер" сократил отставание от киевлян до одного очка.
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