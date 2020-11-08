"Шахтер" выиграл у "Динамо", "Заря" и "Ворскла" сыграли вничью.

С 6 по 8 ноября прошли матчи 9-го тура Украинской Премьер-лиги.

В центральном матче тура "Шахтер" разгромил ослабленное из-за коронавируса "Динамо" и вплотную подобрался к киевлянам в таблице.

"Ворскла" отстояла третью строчку, сыграв вничью против бронзового призера прошлого сезона "Зари". Матч с двумя удалениями завершился без забитых голов.

Результаты матчей

"Днепр-1" - "Колос" - 0:2

Голы: Селезнев, 25 (с пенальти), Смирный, 58

"Олимпик" - "Мариуполь" - 3:3

Голы: Бенито, 36, Политыло, 79, Каргбо, 90+4 - Сикан, 44 (с пенальти), Мышнев, 45+2 (с пенальти), Танковский, 73

"Александрия" - "Львов" - 1:0

Гол: Третьяков, 70 (с пенальти)

"Десна" - "Минай" - 1:0

Гол: Будковский, 80

"Рух" - "Ингулец" - 2:2

Голы: Мысык, 51, Кондраков, 56 (с пенальти) - Бартулович, 17 (с пенальти), Козак, 57

"Динамо" - "Шахтер" - 0:3

Голы: Мораес, 34, Маркос Антонио, 65, Алан Патрик, 72

"Заря" - "Ворскла" - 0:0

Турнирная таблица

Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали

Новый сезон в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 15 мая. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".

После восьми туров гонку бомбардиров УПЛ возглавляют форвард "Ворсклы" Владислав Кулач и нападающий "Олимпика" Шахаб Захеди, на счету которых по 5 голов.

"Львов" и "Минай" провели на один матч меньше, так как их встреча была перенесена из-за коронавируса.

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Автор: Антон Дударь