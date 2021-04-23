Президент УЕФА Александер Чеферин и президент "Ювентуса" Андреа Аньелли готовили совместное заявление.

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли обманул президента УЕФА Александера Чеферина перед объявлением о создании Суперлиги.

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на The New York Times.

Источник отмечает, что Аньелли и "Ювентус" уверяли УЕФА в приверженности реформе Лиги чемпионов, утверждение которой было запланировано на 19 апреля.

Когда Чеферин узнал о том, что вскоре может быть объявлено о создании Суперлиги, он отправился из Любляны в штаб-квартиру УЕФА в Ньоне. Словенский функционер пытался дозвониться до Аньелли, но тот не брал трубку.

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Тогда Чеферин, который является крестным отцом одной из дочерей Аньелли, связался с женой президента "Ювентуса" и попросил ее поговорить с мужем, чтобы тот перезвонил.

Аньелли перезвонил и продолжил уверять Чеферина, что все в порядке. Однако словенец "предложил выпустить совместное заявление, которое поставит точку". Президент "Ювентуса" согласился.

Чеферин, еще находясь в пути, составил заявление и отправил его Аньелли. Итальянец в ответ заявил, что ему нужно время на внесение правок. Прошло несколько часов, Чеферин и Аньелли обменялись звонками, и итальянец заявил, что ему нужно еще полчаса. После этого он выключил телефон.

Вскоре было объявлено о создании Суперлиги, а Аньелли стал ее вице-президентом.

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Автор: Антон Дударь