Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли обманул президента УЕФА Александера Чеферина перед объявлением о создании Суперлиги.
Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на The New York Times.
Источник отмечает, что Аньелли и "Ювентус" уверяли УЕФА в приверженности реформе Лиги чемпионов, утверждение которой было запланировано на 19 апреля.
Когда Чеферин узнал о том, что вскоре может быть объявлено о создании Суперлиги, он отправился из Любляны в штаб-квартиру УЕФА в Ньоне. Словенский функционер пытался дозвониться до Аньелли, но тот не брал трубку.
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Тогда Чеферин, который является крестным отцом одной из дочерей Аньелли, связался с женой президента "Ювентуса" и попросил ее поговорить с мужем, чтобы тот перезвонил.
Аньелли перезвонил и продолжил уверять Чеферина, что все в порядке. Однако словенец "предложил выпустить совместное заявление, которое поставит точку". Президент "Ювентуса" согласился.
Чеферин, еще находясь в пути, составил заявление и отправил его Аньелли. Итальянец в ответ заявил, что ему нужно время на внесение правок. Прошло несколько часов, Чеферин и Аньелли обменялись звонками, и итальянец заявил, что ему нужно еще полчаса. После этого он выключил телефон.
Вскоре было объявлено о создании Суперлиги, а Аньелли стал ее вице-президентом.
Суперлига: провал проекта
- 19 апреля 12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги Европы. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", а также итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер". В то же время "Бавария","Боруссия" Д и ПСЖ отказались от участия.
- Было заявлено, что турнир начнется в августе и в нем сыграют 20 клубов (15 клубов-основателей и 5 клубов, отобранных по итогам выступлений в сезоне). В формате турнира предусматривались групповой этап и матчи навылет. Каждый участник Суперлиги должен был получить 350 миллионов евро.
- Главой Суперлиги был избран президент "Реала" Флорентино Перес.
- УЕФА сразу пригрозил клубам и игрокам дисквалификациями. ФИФА заявила, что "не одобряет" создание Суперлиги. Затем УЕФА заявил, что не позволит футболистам из Суперлиги играть за сборные, а Александер Чеферин подчеркнул, что "идея Суперлиги - это плевок в лицо всем любителям футбола".
- Создание Суперлиги вызвало массовые протесты среди футбольных болельщиков - как в сети, так и возле стадионов. Также создание турнира осудили многие футболисты и футбольные клубы.
- В итоге к утру 21 апреля все английские клубы объявили о том, что выходят из Суперлиги, а организаторы заявили, что проект поставлен на паузу.
- Впоследствии мадридский "Атлетико", а также итальянские "Интер" и "Милан" решили эвакуироваться из Суперлиги.
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