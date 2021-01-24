Артем Яшкин сожалеет об ошибках прошлого.

Экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Яшкин не смог удержать свои сбережения, которые были заработаны на протяжении карьеры игрока.

Это стало известно из его интервью для РестоVратор.

"Я однажды поставил ставку и больше не ставил. Сказали мне, что "Динамо" (Москва) должно выиграть 2:1 у "Крылья Советов". Был счет на 80-й минуте 1:1. Все нормально. И тут мяч по вратарю попадает в руку, в штангу, перекладину, мимо ворот. Так они и не забили второй гол. Проиграл "троечку", - рассказал Яшкин, но не конкретизировал в какой валюте ставил.

Однако не только на ставках Яшкин потерял капитал. Артем имел депозит в банке и пополнил ряды обманутых вкладчиков.

"С нашей экономической ситуацией банки рождаются и лопаются. Я с семьей выбрал банк, который сразу был трупом. Никогда не думал, что так сложится и буду жить на зарплату детского тренера", - сожалеет Яшкин.

"Мне предлагали вернуть половину, а от другой отказаться. Я на такой вариант согласился. Но они спросили есть ли на счету хотя бы миллион. Нет у меня. Тогда им не интересно стало", - пояснил подробно бывший футболист.

"Хватает ли зарплаты детского тренера? Конечно, нет", - подвел итог Яшкин.

Заметим, что Артем Яшкин играл в составе киевского "Динамо" с 1998 по 2002 год. В его активе 57 матчей и 10 забитых голов. Также провел 8 поединков за национальную сборную Украины, но мячей не забивал.

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Автор: Будрин Артем