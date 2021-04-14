Ондржей Кудела получил длительную дисквалификацию.

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес вердикт по делу о расизме в скандальном матче 1/8 финала Лиги Европы между "Рейнджерс" и "Славией", который состоялся 18 марта.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Игрок "Славии" Ондржей Кудела признан виновным в расистском поведении и дисквалифицирован на десять ближайших матчей под эгидой УЕФА (еврокубки и поединки сборных), в которых он смог бы принять участие.

При этом учтен первый матч 1/4 финала Лиги Европы против "Арсенала", который Кудела пропустил из-за расследования.

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Глен Камара, который подвергся расистскому оскорблению, а после матча ударил Куделу в подтрибунном помещении, решением УЕФА дисквалифицирован на три матча.

Скандал в матче "Рейнджерс" - "Славия": что известно

В конце матча после грубого фола со стороны соперника Ондржей Кудела из "Славии" что-то сказал темнокожему финскому защитнику "Рейнджерс" Глену Камаре, прикрыв рот рукой. После этого на поле началась потасовка.

После игры главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард высказался в поддержку Камары, выразив надежду, что УЕФА "не замнет" эту ситуацию.

После завершения матча на территории стадиона избили Куделу. В "Славии" заявили, что это сделал Камара, который ударил Куделу "кулаком в голову на глазах Джеррарда". "Славия" сообщила, что подала заявление в полицию из-за нападения Камары на Куделу.

Из-за конфликта гости длительное время не могли покинуть стадион "Айброкс". Пришлось вызывать полицию и эвакуироваться со стадиона вместе с правоохранительными органами.

В "Славии" отрицают, что Кудела оскорбил Камару на расисткой почве. "Я сказал ему: "Ты, е*аный парень" (You fucking guy, - Прим.). Это было сказано на эмоциях, но я категорически отрицаю, что в этих словах было что-то расистское", - приводятся слова Куделы.

Камара в ответ заявил, что это "абсолютная ложь, которая не выдержит никакой проверки". "Он высказался достаточно громко, чтобы мой одноклубник Бонгани Зунгу мог услышать то, что было сказано", - сказал игрок "Рейнджерс". По словам Камары, Кудела сказал: "Ты е*аная обезьяна".

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Автор: Антон Дударь