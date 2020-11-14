Заключительный матч украинской сборной будет судить бригада из Греции.

Грек Тасос Сидиропулос назначен главным арбитром матча 6-го тура Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины.

Об этом информирует официальный сайт УАФ.

Помогать Сидиропулосу на линиях будут его соотечественники Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервным арбитром назначен Василис Фотиас.

41-летний Сидиропулос пересекался со сборной Украины один раз. Это произошло в 2018 году и также в рамках Лиги наций - сборная Украины на своем поле минимально обыграла Словакию (1:0).

Швейцария - Украина: перед матчем

Матч Швейцария - Украина пройдет 17 ноября на "Свисспорарене" в Люцерне.

В матче первого круга украинцам удалось обыграть швейцарцев со счетом 2:1.

Перед заключительным туром Украине еще предстоит сыграть на выезде с Германией, а Швейцария будет принимать Испанию.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь