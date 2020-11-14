Тасос Сидиропулос уже работал на матче сборной Украины / фото sport.avaz.ba
Грек Тасос Сидиропулос назначен главным арбитром матча 6-го тура Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины.
Об этом информирует официальный сайт УАФ.
Помогать Сидиропулосу на линиях будут его соотечественники Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервным арбитром назначен Василис Фотиас.
41-летний Сидиропулос пересекался со сборной Украины один раз. Это произошло в 2018 году и также в рамках Лиги наций - сборная Украины на своем поле минимально обыграла Словакию (1:0).
Швейцария - Украина: перед матчем
- Матч Швейцария - Украина пройдет 17 ноября на "Свисспорарене" в Люцерне.
- В матче первого круга украинцам удалось обыграть швейцарцев со счетом 2:1.
- Перед заключительным туром Украине еще предстоит сыграть на выезде с Германией, а Швейцария будет принимать Испанию.
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