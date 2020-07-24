Шесть стадионов - в высшей: в Украине распределили футбольные арены по категориям

УАФ распределила все стадионы по четырем категориям.

Украинская ассоциация футбола опубликовала перечень стадионов после распределения на четыре категории на основе критериев УЕФА.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

В высшую (четвертую) категорию были включены шесть арен. Они могут принимать матчи всех уровней, включая еврокубковые и поединки национальных сборных.

В список вошли "Арена Львов" (Львов), "Днепр Арена" (Днепр), НСК "Олимпийский" (Киев), ОСК "Металлист" (Харьков), "Славутич-Арена" (Запорожье) и "Черноморец" (Одесса).

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Стадионы 3-й категории могут принимать максимум матчи УПЛ, финалы Кубка Украины и матчи за Суперкубок Украины.

В этот перечень вошли следующие арены: "Авангард" (Луцк), "Авангард" (Ужгород), "Ворскла" им. Бутовского (Полтава), "Динамо" им. Лобановского (Киев), "Звезда" (Кропивницкий), "Колос" (Ковалевка, Киевская обл.), "Метеор" (Днепр), "Ника" (Александрия), "Оболонь-Арена" (Киев), Стадион им. Бойко (Мариуполь), Тернопольский городской стадион (Тернополь), "Украина" (Львов), Центральный городской стадион (Николаев), Центральный стадион (Черкассы), "Чернигов" (Чернигов).

Во вторую категорию попали 19 стадионов, а в первую - 56 арен.

С полным перечнем арен можно ознакомиться на официальном сайте УАФ.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что стали известны дата и место проведения матча за Суперкубок Украины.

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