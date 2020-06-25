"Это неправильно": тренер Шахтера высказался о возможном месте проведения ответного матча с Вольфсбургом

"Шахтер" может вновь сыграть против немецкого клуба в Германии.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру недоволен тем, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга", как и первую встречу, "горняки" могут провести на выезде.

Каштру цитирует официальный сайт "Шахтера".

Он подчеркнул, что в донецком клубе пока не знают наверняка, где состоится матч:

"Здесь много вопросов. УЕФА может назначить игру в Германии, и я считаю, что это неправильно. Если мы уже проводили первый матч на поле "Вольфсбурга", то не должны лететь к ним и на второй поединок. Если мы можем играть в Киеве, в Украине матчи чемпионата, значит, есть все условия для того, чтобы "Вольфсбург" прилетел сюда и встретился с нами здесь. Но в любом случае мы сейчас ничего не знаем о месте проведения ответной игры".

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Каштру также рассказал, что во время паузы после завершения чемпионата и между возобновлением Лиги Европы хочет провести два контрольных матча:

"Но для этого надо лететь в Европу, например, в Германию. И, представьте, мы полетим туда на спарринг и уже не сможем вернуться в Киев, если ответная игра с "Вольфсбургом" состоится в этой стране. И мои игроки месяц вынуждены будут сидеть в Германии. Возможно, мы поедем на сбор в Турцию, но местные клубы также заканчивают 20 июля, и у нас никак не получится провести спарринги. Вот об этом я говорю: насколько сложно сейчас что-то спланировать и насколько нелегко приходится нам, тренерам".

Напомним, в первом матче "Шахтер" выиграл на выезде со счетом 2:1.

Как сообщал УНИАН, ранее президент УАФ Андрей Павелко заявил, что ответный матч между "Шахтером" и "Вольфсбургом" пройдет в Германии.

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